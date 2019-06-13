В Моздоке открылся новый корпус районной поликлиники

Владикавказ, , 19:45 — REGNUM После многолетнего простоя открыт новый корпус районной поликлиники в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания, сообщается на официальном портале региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, главный федеральный инспектор по РСО-Алания аппарата Полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев, федеральный инспектор по РСО-Алания аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Гончаров, заместитель председателя Правительства РСО-Алания — Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, Министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев, Министр строительства и архитектуры РСО-Алания Таймураз Касаев, глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег Яровой председатель совета общественных помощников при Главе РСО-Алания Константин Таучелов.

Корпуса А и Б поликлиники сданы в эксплуатацию в 2010 году, строительство третьего было заморожено в виду отсутствия финансирования. Но благодаря принципиальной позиции руководства республики и поддержке федерального центра вопрос удалось решить. В декабре 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о Перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих реализации в 2018—2025 годах. В Перечень вошло и строительство корпуса Моздокской поликлиники. Работы по возведению четырехэтажного здания начались в августе 2018 года и были завершены менее, чем за год.

«Знаю, что для района это знаменательное и долгожданное событие, ведь объект простаивал несколько лет. Однако благодаря содействию федерального центра отныне моздокчане смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. Желаю успехов сотрудникам поликлиники! Знаю, работа медиков нелегка, поэтому и дальше будем стремиться к тому, чтобы создавать достойные условия для вашей работы», — сказал глава Северной Осетии.

Также Вячеслав Битаров отметил, что руководство республики определило развитие Моздокского района как одно из приоритетных направлений своей работы. В 2019 году порядка 1 млрд 200 млн рублей заложено в федеральном и республиканском бюджетах на строительство объектов социальной инфраструктуры, дорог, жилых домов.

«Будем прилагать все усилия, чтобы Моздокский район процветал, чтобы экономика развивалась и появлялись новые рабочие места. Выделены средства на дороги и социальные объекты. Буквально на днях заложим первый камень в строительстве дороги, которая обеспечит связь Моздокского района и города Владикавказ. Если все мы будем работать слаженно, в одном направлении, то обязательно достигнем успеха», — подчеркнул глава РСО-Алания.

В новом корпусе расположились отделения реабилитации детской и взрослой поликлиники, где жители Моздокского района смогут пройти немедикаментозные виды лечения: физиотерапию, массаж, ЛФК, принять лечебные ванные, душ Шарко, циркулярный душ, посетить бассейны для детей и взрослых. На четвертом этаже здания открыто отделение женской консультации с малой операционной. Все это позволит осуществлять комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий, не выезжая за пределы района.

По мнению исполняющей обязанности главного врача Моздокской поликлиники Людмилы Медоевой, с открытием нового корпуса лечебного учреждения качество оказываемой медицинской помощи в районе заметно улучшится.

«Благодаря Вячеславу Битарову республика смогла получить федеральные средства и направить их, в том числе, на строительство корпуса поликлиники. Здесь созданы комфортные, современные условия для пациентов. А мы, медики, в свою очередь, сделаем все, чтобы атмосфера в новом здании была уютная и доброжелательная. И лечение, и отношение к пациентам будет на высоком уровне,» — сказала Людмила Медоева.

Напомним, в апреле 2019 года Северную Осетию с рабочим визитом посетила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая отметила, что сейчас в Северной Осетии очень активно идет модернизация инфраструктуры здравоохранения. Открыт противотуберкулезный диспансер, будут введены в эксплуатацию амбулатория на 100 посещений в Сунже Пригородного района, амбулатория на 50 посещений в селе Тарское, после реконструкции откроется Ардонская ЦРБ.