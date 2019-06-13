«РосРАО»: в Камбарке радиоактивные отходы перерабатываться не будут

Ижевск, , 19:19 — REGNUM При Общественной палате Удмуртии состоялось заседание рабочей группы по проекту создания производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I—II классов опасности «Камбарка». Обсуждались вопросы перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки опасных отходов, сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО» (входит в Росатом).

Существующая на объекте инфраструктура и высококлассный персонал уже обеспечивают безопасность населения и окружающей среды. На будущем производственно-техническом комплексе планируется не только сохранить существующие эффективные системы безопасности, но и нарастить их.

«Отходы I—II классов опасности, это не эфемерная величина, а то, что окружает нас в повседневной жизни: отработанные аккумуляторы, источники тока, масла, трансформаторы. Сегодня эти опасные вещества оказываются в оврагах, на полигонах ТКО, где они наносят значительный ущерб окружающей среде», — отметил первый заместитель генерального директора по развитию «РосРАО» Максим Корольков.

По его словам, предлагается создать научно-технический общественный совет, который будет обсуждать все технические решения по проекту, чтобы процесс был максимально прозрачным.

Ранее на объекте УХО существовал жесткий регламент проведения экологического мониторинга. Созданные в зоне защитных мероприятий контрольные площадки позволяли проводить мониторинг атмосферного воздуха, почв, снега, донных отложений, состояния акваторий водоемов, животного и растительного мира. Эту систему предлагается использовать и на новом предприятии.

Корольков особым образом отметил, что радиоактивные отходы на предприятии перерабатываться не будут.

«Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут», — цитирует представителя компании «Коммерсантъ-Ижевск». По его словам, все партии отходов будут проходить жесткий контроль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

Сырьем для переработки могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

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