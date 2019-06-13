«РосРАО»: в Камбарке радиоактивные отходы перерабатываться не будут

Ижевск,
13 июня 2019, 19:19 — REGNUM При Общественной палате Удмуртии состоялось заседание рабочей группы по проекту создания производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
Существующая на объекте инфраструктура и высококлассный персонал уже обеспечивают безопасность населения и окружающей среды. На будущем производственно-техническом комплексе планируется не только сохранить существующие эффективные системы безопасности, но и нарастить их.
«Отходы
По его словам, предлагается создать научно-технический общественный совет, который будет обсуждать все технические решения по проекту, чтобы процесс был максимально прозрачным.
Ранее на объекте УХО существовал жесткий регламент проведения экологического мониторинга. Созданные в зоне защитных мероприятий контрольные площадки позволяли проводить мониторинг атмосферного воздуха, почв, снега, донных отложений, состояния акваторий водоемов, животного и растительного мира. Эту систему предлагается использовать и на новом предприятии.
Корольков особым образом отметил, что радиоактивные отходы на предприятии перерабатываться не будут.
«Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут», — цитирует представителя компании «Коммерсантъ-Ижевск». По его словам, все партии отходов будут проходить жесткий контроль.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.
Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».
Сырьем для переработки могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.
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