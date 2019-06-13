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Льготный тариф на электроэнергию поднимает Зауралье в рейтингах инвестиций

Экономика

За два последних года регион поднялся на 24 пункта в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Курган, 13 июня 2019, 18:56 — REGNUM  Курганская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за последние два года поднялась с 82 на 58 место. Об этом заявила директор департамента экономического развития Курганской области Светлана Афанасьева на пресс-конференции 13 июня 2019 года.

По её словам, на 9 баллов вырос «Интегральный рейтинг» Зауралья, связанный с работой по сопровождению инвесторов, качеству инвестпортала и совершенствованию инвестиционного законодательства.

«Но у нас куда более амбициозные планы», — заявила Светлана Афанасьева.

Есть успехи на территориях опережающего развития в Варгашах, Далматово и Катайске. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов уже более 50 проектов. Каждый с инвестициями от 100 миллионов рублей. Также, по её словам, пользуется большим спросом подключение к электроснабжению по льготному тарифу, которое предоставляется вновь созданным промышленным площадкам и производствам с начала 2019 года.

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