Продолжается «алковойна» между Латвией и Эстонией

Рига, , 18:46 — REGNUM Парламент Эстонии на сегодняшнем пленарном заседании, 13 июня, принял в заключительном чтении закон о снижении акцизного налога на алкоголь на 25%. Как сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee, поправки вступят в силу с 1 июля 2019 года.

«За» принятие новых поправок, которые были предложены правящей коалицией, проголосовали 70 депутатов, «против» — лишь 9 депутатов. Цель — ограничить развернувшуюся с 2015 года приграничную торговлю алкогольной продукции в Латвии.

Снижение цен на алкоголь в Эстонии, согласно авторам поправок, сократит объем закупаемого алкоголя в Латвии и увеличит его в Эстонии. Так, согласно расчетам министерства финансов Эстонии, после вступления в силу изменений объем приграничной торговли должен снизиться на 80%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить значительные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя для покупателей из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Разница в цене была значительной — самая популярная бутылка виски объемом 0,7 литра в Таллине стоила 23,99 евро, а в Риге — 15,69 евро.

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