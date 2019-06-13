«Подорожает буквально всё»: о последствиях введения углеродного налога

Челябинск, , 18:20 — REGNUM Введение в России углеродного налога приведёт к тому, что подорожает буквально всё. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Челябинской области Александр Гончаров, пишет издание Накануне.Ru.

По его словам, вопрос о введении углеродных платежей актуален уже несколько лет. При этом ещё в 2016 году некоторые эксперты определили, что при платежах за тонну парниковых газов в размере $15 общий объём средств, с которым вынуждены будут ежегодно расставаться российские предприятия в сфере промышленности, транспорта, энергетики и сельского хозяйства, может достичь отметки в $40 млрд.

«В итоге, подорожает буквально всё — от электроэнергии и топлива до продуктов и ширпотреба. Мне кажется, что сейчас в экономике страны не столь блестящее положение, чтобы позволить такие траты», — заявил Александр Гончаров.

При этом он согласился с главой Роснано Анатолием Чубайсом, предложившим ввести углеродный налог, в том плане, что нужно точно подсчитать объёмы выбросов. Вполне возможно, что российская индустрия уже соответствует по этому показателю требованиям Парижского соглашения по предельным выбросам.

«Нужно очень скрупулезно просчитать все плюсы и минусы, чтобы не загубить нашу промышленность. В чем-то схожая ситуация была с вступлением России в ВТО, когда нас пугали, что без этого никакой экспорт невозможен. А в итоге, сегодня к мнению данной международной организации мало кто прислушивается», — добавил он.

Также Гончаров напомнил, что совсем недавно в Налоговый кодекс были включены несколько платежей, являвшихся прежде не налоговыми. Среди них появился и экологический налог. При этом в рамках национального проекта «Экология» промышленные предприятия уже запланировали серьёзные инвестиции в модернизацию производства, которая сделает производственный процесс на порядок экологичнее. Таким образом, выбросы углекислого газа будут снижаться», — отметил бизнес-омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чубайс выступил с инициативой ввести углеродный налог. По его словам, эта мера необходима «в рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа России».

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