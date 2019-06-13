Эксперт предупредил, что украинский стенд в «Ле Бурже» расстроит Зеленского

Киев, , 18:15 — REGNUM Во Франции во время посещения авиасалона «Ле Бурже» президент Украины Владимир Зеленский убедится в развале украинского авиастроения. Об этом сегодня, 13 июня, написал на своей странице в Фейсбуке главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«17 июня президент Украины В. Зеленский посетит Францию и, в частности, в графике визита — авиасалон «Ле Бурже». На авиасалоне не будет представлено ни одного образца украинской авиационной техники — только стенд с макетами. Денег нет на закупки чего-то современного, да и наших проектов, которые были бы востребованы за рубежом, прямо сейчас уже нет. Не планируется подписание каких-либо международных контрактов», — отметил Бутусов.

По его словам, на Украине нет реальной программы развития вооружений и авиастроения.

«О чём будет говорить президент на международной выставке? Украина остается на обочине прогресса из-за отсутствия системного развития оборонной промышленности, из-за отсутствия реальной, а не фейковой программы развития вооружений. Президент увидит на «Ле Бурже» пустоту в украинской экспозиции. Нет своих рабочих контрактов, нет желания привлекать технологии и инвесторов из-за рубежа. Вялотекущий развал. Надеюсь, никакие слова и эмоции не заслонят эти очевидные факты», — добавил Бутусов.

Он напомнил, что Киев так и не смог подписать первый международный контракт на модернизацию истребителей МИГ-29.

«Денег не будет — а зачем? Ожидалось, что на «Ле Бурже» может быть подписан инвестиционный договор с Саудовской Аравией о создании совместного предприятия с ГП «Антонов» — но долгие бюрократические маневры украинской стороны отбили у саудитов желание реализовывать проект, приоритеты сменились, они отказались от проекта», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня администрация президента Украины проинформировала, что 17 июня президент Зеленский посетит с официальным визитом Францию, 18 июня — Германию.

«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — сообщает пресс-служба АПУ.