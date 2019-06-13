Губернатор НАО заявил о переносе решения по созданию авиакомпании «Арктика»

Нарьян-Мар, , 18:14 — REGNUM Прорывной проект по развитию региональной авиации, о реализации которого власти Архангельской области и Ненецкого АО заявили в апреле этого года, отложен на неопределенный срок. Об этом на встрече с авиаторами сообщил глава НАО Александр Цыбульский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главы регионов подписали в апреле соглашение, которое предполагает возможность создания на базе акционерного общества «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» и акционерного общества «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» межрегиональной авиакомпании «Арктика». Озвучивалось, что новая авиакомпания будет использовать воздушные суда отечественного производства, а именно: Superjet RRJ-95, винтовых Л-410 УВП Е20, в дальнейшем ИЛ-114−300, грузовых ИЛ-112 и магистрального самолета МС-21.

Известие заставило авиаторов выйти на улицу с протестами: представители отрасли заявили, что создание новой авиакомпании приведет к банкротству предприятий, поскольку денег на обслуживание судов такого класса у них нет.

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Сегодня губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский встретился с коллективом АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» и заявил, что решение о создании авиакомпании не принято.

«Ни одного юридически обязывающего документа не подписано. Более того, те опасения и риски, которые вы обозначаете, мне кажутся абсолютно разумными. Поэтому решение о ее создании серьезно переносится», — цитирует Цыбульского nao24.ru.

Вместе с тем Александр Цыбульский подчеркнул, что власти региона на сегодняшний день не отказываются от идеи создания региональной авиакомпании.