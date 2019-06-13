Четверг, 13 Июня 2019 года
19:17:21 МСК

Италия заняла первое место в ЕС по доле расчетов наличными

Экономика

С помощью наличных средств осуществляется 86% транзакций

Италия заняла первое место в ЕС по доле расчетов наличными
Иван Шилов © ИА REGNUM
Италия

Рим, 13 июня 2019, 18:11 — REGNUM  86% всех транзакций в Италии осуществляется с помощью наличных средств, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 13 июня, со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

По этому показателю Италия занимает первое место в ЕС.

Такое положение вещей осложняет борьбу с отмыванием средств, полагают эксперты.

Наблюдатели, в свою очередь, отмечают, что владельцы небольших магазинов и кафе в Италии зачастую отказываются от приема карт, чтобы не оплачивать банковские комиссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить