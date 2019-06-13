Италия заняла первое место в ЕС по доле расчетов наличными

Рим, , 18:11 — REGNUM 86% всех транзакций в Италии осуществляется с помощью наличных средств, передает Il Sole 24 Ore в четверг, 13 июня, со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

По этому показателю Италия занимает первое место в ЕС.

Такое положение вещей осложняет борьбу с отмыванием средств, полагают эксперты.

Наблюдатели, в свою очередь, отмечают, что владельцы небольших магазинов и кафе в Италии зачастую отказываются от приема карт, чтобы не оплачивать банковские комиссии.