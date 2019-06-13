Четверг, 13 Июня 2019 года
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Владельцы танкеров останавливают перевозки через Ормузский пролив — Reuters

Экономика

Инцидент в Оманском заливе уже поднял мировые цены на нефть почти на 4%

Лондон, 13 июня 2019, 18:01 — REGNUM  Международные операторы танкерных перевозок DHT Holdings и Heidmar объявили о прекращении трансфера из Персидского залива после нападения на танкеры к югу от Ормузского пролива, 13 июня передает агентство Reuters.

О «высокой опасности» нападения на танкеры в Оманском заливе для судоходной отрасли ранее заявил глава службы морской безопасности Балтийского и международного морского совета (BIMCO) Якоб Ларсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня в Оманском заливе были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент уже поднял мировые цены на нефть почти на 4%.

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Морские и речные грузоперевозки
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