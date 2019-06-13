Владельцы танкеров останавливают перевозки через Ормузский пролив — Reuters

Лондон, , 18:01 — REGNUM Международные операторы танкерных перевозок DHT Holdings и Heidmar объявили о прекращении трансфера из Персидского залива после нападения на танкеры к югу от Ормузского пролива, 13 июня передает агентство Reuters.

О «высокой опасности» нападения на танкеры в Оманском заливе для судоходной отрасли ранее заявил глава службы морской безопасности Балтийского и международного морского совета (BIMCO) Якоб Ларсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня в Оманском заливе были атакованы и загорелись танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент уже поднял мировые цены на нефть почти на 4%.

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