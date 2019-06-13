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Власти Крыма решили переложить ремонт дорог на разработчиков карьеров

Экономика

Предприятиям, которые откажутся восстанавливать дороги, не дадут дальше работать

Власти Крыма решили переложить ремонт дорог на разработчиков карьеров
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса

Симферополь, 13 июня 2019, 17:39 — REGNUM  Власти Крыма будут расторгать договоры и отзывать лицензии у всех предприятий, занимающихся разработкой карьеров, если они не будут помогать восстанавливать разбитые их грузовыми автомобилями дороги. Об этом 13 июня на совещании в республиканском Совете министров заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он также поручил вице-премьеру РК Юрию Гоцанюку вместе с прокуратурой Крыма и ГИБДД выявить предприятия, чьи автомобили портят дороги в районе.

«Я потребую от вас расторгнуть со всеми такими разработчиками карьеров договоры, забрать у всех лицензии… Со всеми, кто не подписывает соглашение по восстановлению дорожного полотна, прекращаем работу. До конца следующей недели со всеми, кто не подпишет соглашение, начинаем процедуру отзыва лицензий и расторжения соглашения», — отметил Аксёнов.

Он также попросил муниципальные администрации Крыма при выдаче лицензий разработчикам карьеров более внимательно относиться к маршрутам.

«Только в объезд населённого пункта пускайте, вокруг, пусть грунтовку прокладывают себе, и дороги не убивают», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минтранса РК, на полуострове протяжённость дорог общего пользования составляет 6 129,3 км, из которых около 4 800 км не соответствуют нормативным требованиям .

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