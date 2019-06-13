Объем экспорта из Казахстана в январе–апреле сократился на 1,2%

Нур-Султан, , 18:10 — REGNUM Внешний товарооборот Казахстана по итогам января-апреля 2019 года составил $28,66 млрд, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем экспорта составил $18,5 млрд, что на 1,2% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Объем импорта увеличился на 2%, до $10,16 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем внешнеторгового оборота Казахстана составил $20,4 млрд, в том числе экспорт — 13,3 млрд, импорт — $7,1 млрд.

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