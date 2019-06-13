Четверг, 13 Июня 2019 года
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На танкерах, атакованных в Оманском заливе, находился груз для Японии — AP

Экономика

Атака на танкеры произошла одновременно с визитом Синдзо Абэ в Иран

Токио, 13 июня 2019, 17:24 — REGNUM  На танкерах Front Altair и Kokuka Courageous, атакованных ранее в Оманском заливе, находился груз для Японии, 13 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению японского правительства, танкеры перевозили «груз, связанный с Японией». Более подробных комментариев власти Японии пока не дают.

Отметим, атака на танкеры к югу от Ормузского пролива произошла одновременно с государственным визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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