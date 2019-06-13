На танкерах, атакованных в Оманском заливе, находился груз для Японии — AP

Токио, , 17:24 — REGNUM На танкерах Front Altair и Kokuka Courageous, атакованных ранее в Оманском заливе, находился груз для Японии, 13 июня передает агентство Associated Press.

По сообщению японского правительства, танкеры перевозили «груз, связанный с Японией». Более подробных комментариев власти Японии пока не дают.

Отметим, атака на танкеры к югу от Ормузского пролива произошла одновременно с государственным визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

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