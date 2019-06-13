Инвестор экотехнопарка «Шиес» раскрыл секреты проекта

Шиес, Архангельская область, , 17:20 — REGNUM Принципы работы современного экотехнопарка «Шиес» стали достоянием общественности. Инвестор проекта — ООО «Технопарк» — после открытия рядом с площадкой будущего сооружения нового информационного центра выпустил специальный презентационный буклет и отдельную информационную брошюру, в которых отчитался обо всех деталях и этапах создания высокотехнологичного объекта, уделив особое внимание его безопасности для окружающей среды. Как отметили в пресс-службе проекта, это очередной шаг в программе информационной открытости инвестора в диалоге с местными жителями.

«Белых пятен» в проекте для всех интересующихся не должно остаться — такую цель поставили перед собой создатели экотехнопарка. В буклете поэтапно представлены выполненные работы, такие как, например, подробные инженерно-геологические изыскания, а также предстоящие мероприятия по инженерной защите окружающей среды и очистке талых и дождевых вод. Специалисты компании полностью раскрыли новую эффективную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, по которой и будет работать этот объект.

Сейчас в регионе после сбора бытовых отходов их вывозят на обычный, зачастую уже переполненный полигон, где проводят утилизацию и захоронение, отметили в пресс-службе. Новая схема учитывает не только измельчение и сортировку отходов для переработки востребованных рынком вторичных материальных ресурсов (картон, бумага, пластик, полиэтилен, стекло, металлы и прочее), но и безопасное обращение с «невостребованным» мусором. Его ждет прессование, брикетирование по специальной технологии, доставка в вагонах в «Шиес» и размещение в экотехнопарке. Как рассказал в недавнем интервью исполнительный директор компании «Технопарк» Олег Панкратов, в таких брикетах отходы могут храниться десятилетиями без всякого вреда для природы вплоть до появления технологий, обеспечивающих дальнейшую переработку либо безопасную утилизацию.

Инвестор открыл и данные о мероприятиях по инженерной защите территории и окружающей среды. Как следует из буклета, площадка укрепляется шестью слоями: это выравнивающий слой песка; дренажный слой из щебня; экологически безопасный гидроизоляционный экран из мембраны, гарантирующий абсолютную водонепроницаемость, высокую прочность при растяжении, морозоустойчивость в течение минимум полувека; гидроизоляционное покрытие из бентонитовых матов, способных «самозалечиваться» и выдерживать гидростатическое давление минимум 5 атмосфер; затем снова слой песка и, наконец, грунт основания. При этом конструкция защитного экрана полностью исключает возможность проникновения поверхностных стоков в грунтовые воды.

Также инвестор рассказал о том, как будет проводиться мониторинг окружающей среды. Проверять планируется буквально все — воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, акустическое воздействие и т.д.

Создатели проекта поделились и схемой очистки дождевых и талых вод — эти воды с территории объекта при помощи дренажной системы будут направляться в очистные сооружения, рассчитанные на максимально неблагоприятные условия, которые учитывают всевозможные паводки, таяния снега и затяжные ливни. Затем очищенная вода пойдет в специальный водоем с живой рыбой, к которому применены максимально жесткие требования по очистке воды.

Рассекретили инвесторы и результаты инженерных и геологических изысканий, выполненных на основе техзадания заказчика АО «МосводоканалНИИпроект» в период с августа по ноябрь 2018 организациями Архангельской области. Во время этих работа специалисты провели 53 испытания винтовым штампом 600 кв. см, пробурили 72 скважины, провели пробы воды и грунта на площади изысканий в 49 Га и выполнили статическое зондирование на глубину до 20 м.

Все результаты изысканий говорят о возможности размещения экотехнопарка на этой площадке с точки зрения природохранного законодательства. Кроме того, отмечает инвестор, экологам нечего бояться — при строгом соблюдении границ землеотвода никакого воздействия на растительность и почву прилегающих лесных массивов не будет.

В специальной брошюре помимо глубокого погружения в детали проекта экотехнопарка «Шиес» рассказывается о преимуществах изменения схемы обращения с ТКО, мировых лидерах отрасли переработки отходов и зарубежном опыте брикетирования, реализованных публичных мероприятиях по проекту, вкладе правительства Москвы, а также обосновала причину выбора для размещения площадки экотехнопарка именно в Архангельской области.

Поделившись своими секретами с общественностью, экологическими организациями и представителями СМИ, инвесторы проекта в очередной раз продемонстрировали свою готовность к открытости и диалогу для совместного решения мусорной проблемы.