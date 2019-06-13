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2,5 тыс. га посевов на Кубани пострадало от града

Экономика

В крае подсчитывают ущерб от удара стихии

Краснодар, 13 июня 2019, 17:17 — REGNUM  В Краснодарском крае специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный сельскому хозяйству градом, который прошел в трех районах региона 8 и 12 июня. В общей сложности, согласно информации краевого министерства Краснодарского края, град повредил посевы на площади более 2,5 тыс. га.

По информации Минсельхоза, по предварительным данным, в Абинском районе град повредил сады на площади 1,5 тыс. га, в Красноармейском районе побиты посевы зерновых на площади более одной тысячи гектаров, в Крымском районе повреждены плодовые культуры на общей площади более 70 гектаров.

«Информация по повреждениям уточняется, а также проводится оценка финансового ущерба предприятиям», — сообщил краевой минсельхоз.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в результате сильного урагана и града были повреждены сельхозпосевы на площади более 60 тыс. га.

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