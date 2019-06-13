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Граждане Италии считают, что главная задача властей — обеспечить занятость

Экономика

Число тех, кто опасается потерять работу, несколько снизилось

Граждане Италии считают, что главная задача властей — обеспечить занятость
Алексей Боголюбов. Рим. 1857

Рим, 13 июня 2019, 17:16 — REGNUM  Граждане Италии считают, что главная задача правительства страны в настоящее время — обеспечивать занятость, передает Termometro Politico в четверг, 13 июня, со ссылкой на опрос Demopolis.

Этот вариант ответа выбрал 81% опрошенных. Кроме того, 73% граждан полагают, что правительство должно заниматься снижением налогов.

При этом число граждан, опасающихся потерять работу, за последние шесть месяцев снизилось до 54%. Шесть лет назад он составлял 63% и с этого времени начал снижаться.

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Экономика Италии
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