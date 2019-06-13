«Проблема, когда курганский бизнес инвестирует в заграницу» — мнение

Курган, , 17:10 — REGNUM Важной проблемой Курганской области является потеря у местных бизнесменов интереса к развитию родного региона. Отсутствие в них патриотизма. Об этом заявил на общем годовом собрании регионального отделения «Союза промышленников и предпринимателей» его руководитель Сергей Муратов.

Выдержки из его доклада опубликованы на портале «Область 45».

Не все бизнесмены Зауралья сводят концы с концами, отметил главный промышленник региона. Однако на заработанные в Курганской области деньги они создают бизнес и покупают недвижимость за рубежом: в Объединённых Арабских Эмиратах, Испании, на Кипре, в Черногории.

«А в Италии, на Гарде, вообще целый курганский анклав появился. Я недавно перечитал роман французского писателя Стендаля «Пармская обитель». В нем описываются как раз исторические события в тех местах. И такое ощущение, что половина действующих героев — это курганские лица», — отметил Сергей Муратов.

Сергей Муратов призвал предпринимателей направить все силы именно на развитие родного региона. Строить ещё более красивые, чем за границей, дома, только в Курганской области. Покупать «Бентли», «Феррари», «Ламборджини», но ездить на них по курганским дорогам. Может тогда и в регионе и дома будут шикарные, и дороги хорошие и ровные, считает руководитель регионального отделения «Союза промышленников и предпринимателей».