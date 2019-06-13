Четверг, 13 Июня 2019 года
17:13:24 МСК

Власти Италии передумали закрывать магазины по воскресеньям

Экономика

Закрытые соцопросы показали, что мнения граждан разделились

Власти Италии передумали закрывать магазины по воскресеньям
Открыто

Рим, 13 июня 2019, 17:05 — REGNUM  Власти Италии отказались от своей идеи частичного закрытия магазинов по воскресеньям, передает Il Messaggero в четверг, 13 июня.

С одной стороны, участники рынка сообщили правительству, что вследствие такого решения под угрозой может оказаться 18% объема закупок и 95 тысяч рабочих мест.

С другой стороны, закрытые соцопросы показали, что мнения граждан разделились поровну, 50% жителей страны выступают против закрытия магазинов.

Правительство рассматривало возможность вернуться к практике обязательных воскресных выходных, чтобы у работников было право на воскресный отдых. Предполагалось, что в каждом населенном пункте (районе) в воскресенье смогут работать до 25% магазинов, их открытие предполагалось делать поочередным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить