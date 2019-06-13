Власти Италии передумали закрывать магазины по воскресеньям

Рим, , 17:05 — REGNUM Власти Италии отказались от своей идеи частичного закрытия магазинов по воскресеньям, передает Il Messaggero в четверг, 13 июня.

С одной стороны, участники рынка сообщили правительству, что вследствие такого решения под угрозой может оказаться 18% объема закупок и 95 тысяч рабочих мест.

С другой стороны, закрытые соцопросы показали, что мнения граждан разделились поровну, 50% жителей страны выступают против закрытия магазинов.

Правительство рассматривало возможность вернуться к практике обязательных воскресных выходных, чтобы у работников было право на воскресный отдых. Предполагалось, что в каждом населенном пункте (районе) в воскресенье смогут работать до 25% магазинов, их открытие предполагалось делать поочередным.