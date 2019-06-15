Одолеть чудовище и не стать им: путь победы Китая над США

Пекин, , 15:22 — REGNUM В рассуждениях экспертов противостояние США и КНР зачастую выглядит как примитивное лобовое столкновение торговой войны, в которой Пекин пытается столкнуть с пьедестала мирового лидерства Вашингтон, дабы взойти в качестве первой державы мира самому. Почему действительная стратегия Китая намного тоньше, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

США, пользуясь остатками авторитета, накопленного в период лидерства, стараются вытрясти деньги из любого государства, поддающегося давлению. Вниманием Вашингтон не обделяет никого, санкции угрожают и Европе, и Индии, и соседней с США Мексике, с которой, казалось бы, все должно быть давно урегулировано. Возможность для оказания давления заключается в роли доллара как основного средства международных расчетов, но в ней же и главная угроза экономике США.

Обратить вспять схему, наращивающую национальный долг США, не представляется возможным, а ведь именно его сокращение президент Дональд Трамп ставил как одну из своих задач. Сейчас сумма общего национального долга США составляет $21,5 трлн. Наученный горьким опытом США Китай вряд ли захочет повторить долларовую эпопею, рискуя собственным юанем. Слова и, главное, дела Пекина говорят, что Китай избрал для себя другую стезю. Какова же она, и где та тропа возможностей в наступающем будущем, которую может уверенно избрать для себя Россия?

Читайте статью Александра Запольскиса «Что ожидает Россию в Pax China?».