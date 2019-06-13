ЕС ждет от Италии «серьезных изменений» в бюджетной политике

Рим, , 16:59 — REGNUM Еврокомиссия ждет от Италии серьезных изменений в бюджетной политике, заявил в четверг, 13 июня, вице-президент комиссии Валдис Домбровскис, передает Affari Italiani.

Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, в свою очередь, заявил, что правительство надеется убедить Еврокомиссию в верности своей стратегии — другими словами, избежать санкций ЕС без внесения поправок.

Как сообщалось ранее, 5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.