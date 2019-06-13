Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

Москва, , 16:52 — REGNUM Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала 2019 года, по оценке ведомства, составляет 2,4%.

За последнюю неделю цены на рис, пшено и сметану выросли на 0,3%, гречневую крупу, сыры, мясные консервы — на 0,2%. Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 2%, сахар-песок — на 0,7%, свинина — на 0,2%, мясо кур и подсолнечное масло — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,2%, в том числе белокочанная капуста подешевела на 12,3%, помидоры — на 10,4%, огурцы — на 8,8%, репчатый лук — на 1,4%. В то же время картофель стал дороже на 5,3%, яблоки — на 1,8%, морковь — на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились.