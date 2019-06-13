«Роснано» и датская «Vestas» намереваются застроить Арктику ветряками

Москва, , 16:42 — REGNUM Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс видит большое будущее в освоении Крайнего Севера при помощи ветроэнергетики. По его словам в нашей стране уже создан целый кластер, в который входят три новых завода, не имеющих аналогов. Это произошло, благодаря тесному сотрудничеству с лидером мирового рынка в ветрогенерации — датской компанией Vestas.

В настоящее время обе стороны активно работают над тем, чтобы доработать имеющиеся у Vestas ветрогенераторы, способные работать при температуре минус 45 градусов, до еще более низких значений (минус 55−60 градусов).

«Одна из идей, которую мы прорабатываем вместе c Vestas, это добавление в краску одностенных углеродных нанотрубок, что сделает материал электропроводным. Если такой краской покрасить поверхность оборудования и пропустить по поверхности минимальный уровень тока, то возникает сопротивление, а тепловой нагрев может предотвратить образование льда на поверхности. Технология крайне заинтересовала команду из Vestas. В ближайшее время коллеги начнут пилотные испытания в Дании, а после, надеюсь, перейдут и к промышленным» цитирует слова Анатолия Чубайса РИА «Новости».

По мнению главы «Роснано», в части возобновляемой энергетики, Арктика имеет серьезные перспективы, как с точки зрения доказанного природного потенциала ветра, так наличия инвестиций в Северный морской путь, а также другие арктические проекты.

Ранее, ИА REGNUM сообщал о реализации проекта по модернизации и замене 10 устаревших ветрогенераторов на территории опережающего развития «Беринговский» в Чукотском автономном округе на модели датской компании Vestas.