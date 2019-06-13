Объем розничной торговли в Казахстане в январе–мае вырос на 5%

Нур-Султан, , 18:10 — REGNUM Объем розничной торговли в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 3,96 трлн тенге ($10,3 млрд), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Около 44% объема от розничной торговли приходится на индивидуальных предпринимателей, 27,3% — на малые предприятия, 19,6% — на крупные предприятия, 8,7% — на средние предприятия.

Среди регионов Казахстана наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли приходится на Алма-Ату (31,7%), Нур-Султан (11,7%) и Карагандинскую область (9,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем оптовой и розничной торговли в Казахстане составил 2,2 трлн тенге ($5,84 млрд по курсу на 5 марта), что на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Объем розничной и оптовой торговли в Казахстане вырос в январе на 14%