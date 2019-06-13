Реальные доходы жителей Казахстана в январе–апреле выросли на 3,1%

Нур-Султан, , 16:35 — REGNUM Номинальные денежные доходы населения Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составили 98 019 тенге ($255), что на 8,1% больше, чем годом ранее. Об этом 13 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В ведомстве уточнили, что реальные денежные доходы жителей республики выросли на 3,1%. Среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане составила 173,5 тыс. тенге ($451).

Численность безработных по состоянию на 1 июня 2019 года в республике составила 442,1 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8%. Число безработных, зарегистрированных в органах занятости, составило 169,9 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года номинальные доходы на душу населения в Казахстане составили 98 566 тенге ($260 по курсу на 15 мая), что на 15% больше, чем годом ранее.

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