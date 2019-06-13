Минфин Украины отчитался, сколько денег одолжено на внутреннем рынке

Киев, , 16:26 — REGNUM В украинском министерстве финансов рассказали, сколько денег одолжили на внутреннем рынке за первые 5 месяцев текущего года.

Соответствующая статистика обнародована сегодня, 13 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации Минфина, ведомство на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-мае 2019 года привлекло в государственный бюджет 103,7 млрд грн, 1,9 млрд долл. и 41 млн евро.

Министерство также информирует, что средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 18,7% по бумагам в гривне, 6,1% в долларах, 4,5% в евро.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 30 апреля 2019 года (последняя доступная на сегодня статистика) государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 124,80 млрд грн, или 79,82 млрд долл. США.

Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг — порядка 50 млрд долларов (62,94% от общей суммы), государственный и гарантированный государством внутренний долг — 29,8 млрд долларов (37,06% от общей суммы).

11 июня министерство финансов Украины впервые выпустило облигации внутреннего госзайма со сроком обращения шесть лет. Согласно официальной информации, в бюджет удалось привлечь 6,6 млрд грн., 6-летние ОВГЗ размещены под 5,85% годовых.

«Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до двух-, трех-, пяти‑ и шестилетних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019−2022 годы», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова уточнила, что большинство долгосрочных бумаг купили нерезиденты.