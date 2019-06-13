Четверг, 13 Июня 2019 года
16:27:07 МСК

Международные резервы России превысили $500 млрд

Экономика

За неделю международные резервы страны выросли на $7,5 млрд

Москва, 13 июня 2019, 16:24 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на 1,5%, или на $7,5 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По состоянию на 1 июня, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $394,92 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,75 млрд, монетарное золото — $89,88 млрд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить