Международные резервы России превысили $500 млрд

Москва, , 16:24 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на 1,5%, или на $7,5 млрд.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По состоянию на 1 июня, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $394,92 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,75 млрд, монетарное золото — $89,88 млрд.