Македония хочет присоединиться к проекту АЭС «Белене» в Болгарии

Скопье, , 16:00 — REGNUM Македония рассматривает возможность участия в проекте строительства в Болгарии второй атомной электростанции — АЭС «Белене». Об этом 13 июня сообщил председатель комиссии по энергетическому регулированию Македонии Марко Бислимовски.

По его словам, на сегодняшний день македонская сторона имеет первоначальный интерес к участию в проекте в качестве инвестора.

«У нашей страны есть угольная ТЭС «Битола», но даже если мы переведём её на природный газ, она все равно останется зависимой от экспорта электричества. Поэтому есть смысл инвестировать в ядерную 500-мегаваттовую мощность в Болгарии», — приводит его слова Бислимовски «Болгарское национальное радио».

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Как передавало ИА REGNUM, в конце мая Болгария приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения строительств АЭС «Белене». Соответствующий документ был размещён в официальном издании Европейского союза.

Заявки на участие в проекте будут приниматься в течение трёх месяцев. Их могут подать как болгарские, так и иностранные юридические лица, а также совместные предприятия.

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