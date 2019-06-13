Четверг, 13 Июня 2019 года
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Октябрьский электровагоноремонтный завод сменил руководителя

Экономика

Им стал Андрей Степнов, ранее занимавший должность исполнительного директора

Санкт-Петербург, 13 июня 2019, 15:59 — REGNUM  Совет директоров Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ, Санкт-Петербург) назначил генеральным директором предприятия Андрея Степнова. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга.

С марта 2019 года Степнов занимал должность исполнительного директора завода. На должности генерального директора ОЭВРЗ он сменил Бориса Богатырева, который в настоящее время возглавляет АО «Метровагонмаш» (другое предприятие Трансмашхолдинга).

Октябрьский электровагоноремонтный завод — предприятие-изготовитель подвижного состава в Санкт-Петербурге, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». В настоящее время является крупнейшим поставщиком подвижного состава для Петербургского метрополитена.

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