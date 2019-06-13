В двух энергокомпаниях Петербурга могут смениться руководители

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM В двух крупнейших петербургских компаниях тепловой энергетики — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК СПб» — ожидают смены руководителей. Эти компании обеспечивают теплом и горячей водой большинство домов Петербурга.

По данным издания Смольного «Петербургский дневник», гендиректор «Теплосети» Игорь Стренадко написал заявление об уходе, это подтвердили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, воздержавшись от других комментариев.

Как выяснило ИА REGNUM, заявление Стренадко может быть рассмотрено и удовлетворено советом директоров предприятия уже сегодня.

Глава ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров с 17 июня уходит в отпуск, после которого покинет свой пост в связи с окончанием контракта, который он не намерен продлевать.

В Смольном уточнили, что на время отпуска Федорова первым заместителем генерального директора ГУП «ТЭК СПб» назначен Иван Болтенков, бывший зампредседателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Читайте также: В Петербурге необходимо ремонтировать не менее 300 км теплосетей в год

Напомним, что деятельность предприятий тепловой энергетики Петербурга в минувшем отопительном сезоне подвергалась резкой критике как со стороны горожан, так и со стороны руководства города. Из-за прорывов теплотрасс в минувшем сезоне погибли три человека, еще несколько пострадали.

На сегодня четверть всех теплосетей имеет срок службы более 25 лет, а общий износ составляет 45%. В бюджете на 2019 год объем финансирования реконструкции системы теплоснабжения увеличен. В год капитально ремонтируется 200 км сетей. По мнению врио губернатора Александра Беглова, необходимо реконструировать в год порядка 300 км тепловых сетей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге начали реконструкцию теплотрассы, куда на ЧП выезжал Беглов