Нефть нацелилась на «долговременный» рост

Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяные рынки, как и многие инвесторы, в преддверии встречи ОПЕК настроены оптимистично на рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Рост цен, вероятнее всего, будет носить долговременный характер. Не малое влияние оказывает и ситуация на валютном рынке, подталкивая цены на нефть к росту», — пояснил эксперт.

Цена на нефть марки Brent уже второй раз отскочила от своего психологически значимого уровня в $60 за баррель, и пока этот уровень не будет пройден, о последующем снижении цен говорить преждевременно.

«В ближайшее время ожидается дальнейшей рост цены к уровню $64−65 за баррель марки Brent и, если в дальнейшем случится закрепление цены выше данного уровня, рост цены может продолжиться ещё выше к $68 за баррель», — считает Лисицын.

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