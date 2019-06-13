В Сербии возобновились аресты по делу о реэкспорте фруктов из ЕС в Россию

Белград, , 15:55 — REGNUM Правоохранительными органами Сербии пресечена деятельность ещё одной преступной группы, осуществлявшей реэкспорт в Россию фруктов из Европейского союза под видом сербской продукции, передаёт белградское издание Blic.

Как сообщается, в ходе совместной операции МВД, прокуратуры и отдела по борьбе с коррупцией в городе Нише были арестованы пятеро подозреваемых в организации поставок в Россию персиков и нектаринов из Греции.

По данным властей, в нелегальной схеме поставок были задействованы сербские компании Citrum и Coja promet. Фрукты из Греции поставлялись в Сербию, а затем по поддельным документам экспортировались в Россию. Таким образом, как сообщается, был получен преступный доход в размере более 100 млн динаров (около 850 тысяч евро).

Как передавало ИА REGNUM, с 2017 года российские надзорные органы неоднократно уличали Сербию в реэкспорте продукции из стран Евросоюза, в отношении которых действует российское эмбарго в ответ на санкции.

В сложившейся ситуации правительство Сербии приняло решении о создании реестра экспортёров фруктов и овощей в Россию, в соответствии с которым были значительно ужесточены требования к компаниям, осуществляющим поставки на российский рынок. Позднее также стало известно о начатом масштабном расследовании сербских правоохранителей.

Осенью 2018 года МВД Сербии сообщало об аресте в рамках спецоперации более 30 членов преступной группы, занимавшейся контрабандой санкционной продукции в Россию. При этом отмечалось, что к уголовному делу планируется привлечь ещё несколько десятков фигурантов.

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