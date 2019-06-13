У рубля есть основания для продолжения роста

Москва, , 15:50 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на текущей неделе тестировала восходящий краткосрочный тренд, в районе отметки 64,40. Далее от уровня незамедлительно последовал отскок. Сейчас котировка выше поддержки, а это дает основание и дальше придерживаться бычьего сценария, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Краткосрочные технические факторы на данный момент говорят в пользу роста валютной пары доллар/рубль, однако фундаментальные не так однозначны», — считает эксперт.

Российскую валюту поддерживает общий спрос на валюты EM, а также дорожающая нефть, хотя и в рамках прежнего коридора. При этом впереди пересмотр сделки в рамках ОПЕК+.

«До конца июня всё внимание трейдеров будет приковано к предстоящему заседанию ОПЕК+, которое состоится 25−26 июня. По итогу встречи участники картеля ОПЕК+ должны будут принять какое-либо решение относительно пролонгации или отмене договоренностей добычи нефти.

Четкого понимания о том какое решение будет принято пока нет. Не исключено, что ОПЕК+ пойдет по прошлогоднему сценарию», — предполагает Капустянский.

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