В Саратове разработали газосигнализаторы для животноводческих комплексов

Саратов, , 15:39 — REGNUM Специалисты саратовского НПП «Алмаз» разработали первые специализированные сигнализаторы загазованности для контроля атмосферы животноводческих комплексов, сообщает 13 июня пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Аппаратура разработана в соответствии с требованиями Ростехнадзора, которые предписывают установку датчиков в животноводческих комплексах, отапливаемых посредством открытых газовых конвекторов. Они позволяют анализировать среду на угарный газ и на метан.

Приборы интегрируются в существующую на объекте систему безопасности и передают сигнал тревоги в случае, если сенсоры устройств фиксируют превышение допустимой концентрации газа, после чего отопительные конвекторы автоматически отключаются.

Научно-производственное предприятие «Алмаз» создано в 1957 году как составная часть отечественного ВПК с целью разработки и производства изделий электронной техники для систем военного и гражданского назначения. Сегодня — крупнейший научно-производственный центр СВЧ электроники, специализирующийся на разработке и серийном выпуске СВЧ приборов и сложных комплексированных изделий на их основе, используемых в системах связи, радиолокации и навигации, в широкополосных системах специального назначения.