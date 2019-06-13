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«Уралэлектромедь» приступила к строительству нового склада серной кислоты

Экономика

Он повысит эффективность перекачки продукта производственным цехам

Верхняя Пышма, Свердловская область, 13 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Специалисты компании «Уралэлектромедь» приступили к строительству нового склада серной кислоты с автоматизированной системой управления технологическими процессами, сообщает 13 июня пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Промышленный объект площадью 750 м2 возводится в соответствии с требованиями требованию ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он будет оснащён тремя ёмкостями для хранения серной кислоты и насосным отделением. Также на складе установят современное измерительное оборудование и систему сигнализации.

«Новый склад снизит объемы хранения серной кислоты практически в два раза и с помощью энергосберегающих технологий повысит эффективность перекачки продукта производственным цехам», — сообщил главный инженер «Уралэлектромеди» Алексей Королев.

После ввода в эксплуатацию нового склада для хранения серной кислоты старый будет демонтирован.

АО «Уралэлектромедь» — российское предприятие по электролитическому рафинированию меди и продукции из нее. Поставка продукции осуществляется в 50 субъектов России, в 11 стран ближнего и 42 страны дальнего зарубежья. Головной офис компании находится в Верхней Пышме (Свердловская область).

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