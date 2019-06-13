Текущий ремонт ВПП аэропорта Йошкар-Олы обойдется в 11,9 млн рублей

Йошкар-Ола, , 15:03 — REGNUM В Марий Эл выбрали подрядчика производства работ по текущему ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, единственным участником конкурентной процедуры стало АО «Марий Эл дорстрой», в ходе торгов максимальная (начальная) цена контракта была снижена с 12 млн рублей до 11,94 млн рублей. Финансирование работ проводится за счет бюджета Марий Эл.

В течение 30 дней с момента заключения контракта компания должна выполнить заделку трещин ВПП битумной мастикой и провести ремонт полосы: срезать поверхностный слой асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования; очистить дно и стенки места ремонта от мелких кусков, крошек и пыли; произвести розлив вяжущих материалов; обработать поверхности тонким слоем горячего битума или битумной эмульсией; вывезти строительный мусор своими силами.

Гарантийный срок на все выполняемые работы должен составить не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки. Выявленные дефекты в рамках гарантийного срока будет устранять подрядчик за свой счет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Йошкар-Ола остается единственной столицей регионов Приволжского федерального округа, из которой не осуществляются регулярные авиаперевозки в столицу России. Воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл.

В апреле глава республики Александр Евстифеев провел переговоры с представителями компании «Руслайн» о возобновлении регулярного авиасообщения с Москвой. Однако, прежде чем полеты возобновятся, будут проводиться работы по восстановлению аэропорта: ремонт взлетно-посадочной полосы, включая замену светосигнального оборудования, с дальнейшей основательной реконструкцией, которая будет выполнена позднее.

Возобновление полетов планировалось с 1 июля. Однако, теперь срок начала работы марийского аэропорта неизвестен. Конкурс по выбору подрядчика ремонта ВПП был объявлен еще 15 апреля, но его проведение затянулось. АО «Марийскавтодор» обратилась с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике, не соглашаясь с отказом на участие в закупке.

В начале июня Евстифеев заявлял, что ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, закончатся до 20 июня. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

В декабре 2018 года стало известно, что в ценах 2018 года стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составит около 2,4 млрд рублей.

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