LG Chem и Geely Automobile создадут совместное предприятие в Китае

Нинбо, Китай, , 15:14 — REGNUM Южнокорейская химическая компания LG Chem совместно с автомобилестроительной компанией Geely Automobile создадут совместное предприятие в Китае. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документов о совместном предприятии по производству аккумуляторов для электромобилей состоялось 13 июня в научно-исследовательском центре компании Geely Automobile, расположенного в городе Нинбо (провинция Чжэцзян), между вице-президентом Geely Automobile и главой подразделения по производству аккумуляторов LG Chem.

Известно, что обе компании инвестируют в совместное производство по 10,34 млрд вон (~$8,74 млн) и будут владеть равным пакетом акций. Точное месторасположение будущего завода пока не известно, однако южнокорейская компания LG Chem планирует начать производство к концу 2019 года, а к концу 2021 года начать производство аккумуляторов 10 кВт. С 2022 года новое предприятие начнет поставлять аккумуляторы для электромобилей Geely Automobile и ее дочерним предприятиям.

В 2018 году Geely Automobile продала около 1,5 млн автомобилей и заняла первое место среди китайских автопроизводителей.