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Италия должна будет принять «существенные поправки» в госбюджет — СМИ

Экономика

Италия должна будет принять «существенные поправки» в свой государственный бюджет, если она хочет достичь бюджетные целевые показатели на 2019 год

Италия должна будет принять «существенные поправки» в госбюджет — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Италия

Люксембург, 13 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Италия должна будет принять «существенные поправки» в свой государственный бюджет, если она хочет достичь бюджетные целевые показатели на 2019 год, согласованных с Европейской комиссией в декабре прошлого года, заявил в четверг, 13 июня, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, предает агентство Reuters.

Выступая перед встречей министров финансов еврозоны, на которой комиссии будет обсуждаться ситуация в связи со все увеличивающимся долгом, Домбровскис сказал, что он встретится отдельно с итальянским экономистом, министром экономики и финансов Джованни Триа, чтобы обсудить, какие меры в данной ситуации может предложить Рим.

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Экономика Италии
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