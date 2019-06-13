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«Утонуть» в мусоре или налогах: как найти баланс?

Экономика

Увеличение сборов на вывоз мусора вызовет крайнее неприятие граждан РФ

Москва, 13 июня 2019, 15:00 — REGNUM  Ситуация с рекультивацией мусора в России, действительно, неоднозначна. Многие годы никто всерьёз не занимался вопросом утилизации мусора и сейчас проблема достигла такого масштаба, что, если не бросить на её выполнение все имеющиеся силы, крупные (да и не крупные, пожалуй, тоже), города могут просто утонуть в мусоре, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Действующие свалки переполнены и давно не справляются с растущими объемами производимого городами мусора. При том, что границы городов стремительно расширяются, наступая на свалки, которые еще не так давно казались столь далекими.

С другой стороны, налоговая нагрузка на российских граждан постоянно растет, доходы снижаются, и в большинстве случаев люди не видят улучшения жизни, пропорционального тому увеличению налогов, которое происходит.

«В итоге у граждан возникают вполне резонные опасения, что их деньги уходят не по назначению, или не доходят до назначения, либо разворовываясь, либо расходуясь неэффективно.

И очередное увеличение сборов на вывоз мусора, чем бы оно не было мотивировано, почти наверняка вызовет крайнее неприятие со стороны населения страны», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.

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Полигоны и мусорные свалки
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