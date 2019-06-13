Не прихоть банков, сами под колпаком: о блокировке счетов

Москва, , 14:52 — REGNUM Как показывает практика, до фактической блокировки счетов жителей России или, тем более, заморозки вкладов, дело почти никогда не доходит. Да, кредитные учреждения активно интересуются теперь источником происхождения средств и назначением платежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его словам, в большинстве случаев это не прихоть банков, они сами находятся под жестким контролем Росфинмониторинга и Банка России, кредиторы иногда стараются перестраховаться, так как в случае, если через банк будут проходить действительно противозаконные операции по счетам клиента, санкции против банка могут быть гораздо жестче, чем за временную приостановку операций по счету.

«Понятно, что в данной ситуации кредитные учреждения выбирают для себя меньшее из зол. Но большинству российских граждан совершенно нечего опасаться: обычно сотрудники банка просто звонят клиенту и уточняют, действительно ли он отправлял платеж и соответствует назначение платежа заявленному.

Случаи, когда добросовестные граждане страдали от действий банков, то есть когда дело доходило до фактической и длительной остановки операций по счетам, можно пересчитать по пальцам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств. С таким инструментом блокировки столкнулись клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка.

Читайте также: Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов