Четверг, 13 Июня 2019 года
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Не прихоть банков, сами под колпаком: о блокировке счетов

Экономика

Но большинству российских граждан совершенно нечего опасаться

Москва, 13 июня 2019, 14:52 — REGNUM  Как показывает практика, до фактической блокировки счетов жителей России или, тем более, заморозки вкладов, дело почти никогда не доходит. Да, кредитные учреждения активно интересуются теперь источником происхождения средств и назначением платежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По его словам, в большинстве случаев это не прихоть банков, они сами находятся под жестким контролем Росфинмониторинга и Банка России, кредиторы иногда стараются перестраховаться, так как в случае, если через банк будут проходить действительно противозаконные операции по счетам клиента, санкции против банка могут быть гораздо жестче, чем за временную приостановку операций по счету.

«Понятно, что в данной ситуации кредитные учреждения выбирают для себя меньшее из зол. Но большинству российских граждан совершенно нечего опасаться: обычно сотрудники банка просто звонят клиенту и уточняют, действительно ли он отправлял платеж и соответствует назначение платежа заявленному.

Случаи, когда добросовестные граждане страдали от действий банков, то есть когда дело доходило до фактической и длительной остановки операций по счетам, можно пересчитать по пальцам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств. С таким инструментом блокировки столкнулись клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка.

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Банковское дело
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