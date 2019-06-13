Порты Балтики ускорили темпы роста после ослабления в апреле

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Российские порты Балтийского бассейна за январь — май 2019 года перевалили 108,12 млн тонн грузов, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные сегодня, 13 июня, опубликовало ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Отдельно в мае показатель составил 23,1 млн тонн — рост равен 8%. Таким образом, после замедления в апреле, темпы роста вновь начали ускоряться — в апреле объемы перевалки российских портов Балтийского моря увеличились на 1%, в марте — на 10%.

Наибольший рост показателей зафиксирован в Приморске и Усть-Луге — на 21% и 14% соответственно в мае и на 8% и 9% с начала года.

Приморск активно наращивает перевалку нефти, в то время как объемы нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом падают. За январь-май в порту было перегружено 18,1 млн тонн сырья (прирост составил 12%) и всего 6,3 млн тонн нефтепродуктов — на 3% ниже, чем за тот же период 2018 года.

Усть-Луге удается улучшать результаты за счет навалочных, лесных и наливных грузов, в том числе сжиженного природного газа. При этом в областном порту падает перевалка контейнеров — снижение на 25% в TEUs и на 16% по массе.

Также положительную динамику демонстрирует порт Высоцк. С начала года перевалка угля и кокса выросла на 8%, наливных грузов — на 7%. При этом отдельно в мае перевалка навалочных сократилась на 4%, а нефтепродукты и СПГ выросли сразу на 20%.

Примерно на уровне прошлого года работает Большой порт Санкт-Петербург — в мае падение составило 1%, а по итогу пяти месяцев удалось достичь роста в 1%. Терминалы города продолжают наращивать перевалку контейнерных грузов — с начала года было перегружено 968,3 тыс. TEUs.

В минусе по итогам января-мая снова оказались Калининград (-18%) и Выборг (-39%).

Напомним, что грузооборот морских портов России за январь-май составил 339,6 млн тонн, что на 2,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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