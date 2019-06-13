4-дневная рабочая неделя — только при сохранении людям гарантий: мнение

Оренбург, , 14:47 — REGNUM Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю пока находится на уровне «размышлизмов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

«Пока это всё «размышлизмы на тему.». Переход на четырёхдневку может происходить только при условии сохранения уровня оплаты труда и гарантий работникам. Для начала нужно повысить производительность труда путём технологического перевооружения. Также сокращение рабочих дней может привести к повышению безработицы, а значит спекуляций работодателями по уровню оплаты за труд», — отметил эксперт.

«Стоит обратить внимание, что количество рабочих мест снижается сегодня. И пока действенных мер, госполитики по созданию новых рабочих мест нет. Пугает, что на фоне этого заявления Медведева уже звучат предложения «горе-экономистов» упрощать процедуры увольнения работников. Профсоюзы против этого», — добавил профсоюзный лидер.

Ярослав Чирков также добавил, предложение Медведева не коррелирует с национальным проектом по повышению производительности труда и поддержке занятости. Напомним, вопрос о возможном переходе на «четырёхдневку» был затронут в Женеве. В своём выступлении на Международной конференции труда глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем произойдёт переход на четыре рабочих дня в неделю.

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