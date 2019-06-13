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В 2019 году турецкую Анталью посетило 1,25 млн российских туристов

Продажи туров в Турцию на летний сезон 2019 года в России выросли на 10-15%

В 2019 году турецкую Анталью посетило 1,25 млн российских туристов
Иллюстрация: Antalya.bel.tr
Анталия

, 13 июня 2019, 15:36 — REGNUM  Продажи туров в Турцию на летний сезон 2019 года в России выросли на 10−15%, по сравнению с летним сезоном 2018 года. Ассоциация туроператоров России подтверждает, что Турция остается самым востребованным направлением для поездок в летний сезон 2019 года у российских туристов, так же, как и в 2018 году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представители российского туристического сектора заявляют о том, что Турция добилась успеха в качестве конкурентоспособного направления у туристов благодаря приятному климату, сбалансированным ценам и превосходному качеству предоставляемых услуг. По данным отделения Министерства культуры и туризма Турции в Анталье, в первые пять месяцев 2019 года туристическую столицу Турции посетило почти 1,25 млн российских туристов, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ожидается, что Турцию до конца 2019 года посетит более 6 млн российских туристов.

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Зарубежная хроника
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