ЦБ РФ понизит ставку впервые с марта 2018 года – мнение

Москва, , 14:40 — REGNUM Банк России готов понижать ставку на предстоящем 14 июня заседании. За последние полторы недели рынок получил более чем достаточное количество сигналов относительно устойчивости этой позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Инфляция стабильна, по крайней мере, это отражается в официальных данных, на которые и опирается ЦБ в принятии подобных решений», — пояснила эксперт.

По её мнению, основным триггером для снижения ставки Центробанк объявит замедление инфляционных ожиданий населения и понижение темпов роста индекса потребительских цен. Ключевая ставка с большой долей вероятности будет понижена на 0,25% до 7,5% годовых с текущего значения 7,75% годовых.

«Пока все складывается таким образом, что ЦБ будет плавно снижать ставку — это вынудит банки сократить и ставки по кредитным продуктам, и ставки по депозитам. По идее так и должна работать здоровая финансовая система», — отметила Бодрова.

Однако стоит понимать, что ставки по депозитам могут снижаться быстрее ставок по кредитам — на кредитных продуктах банки все-таки неплохо зарабатывают.

«Определенным риском для долгосрочной фискальной стратегии ЦБ являются цены на нефть и общие темпы мирового экономического роста», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2019 года состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет решаться судьба ключевой ставки. 26 апреля регулятор оставил ставку на уровне 7,75% годовых.

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