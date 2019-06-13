Пенсионерам Севера предлагают компенсировать поездки на отдых на автомобиле

Москва, , 14:38 — REGNUM Законопроект об уточнении правил компенсации проезда к местам отдыха пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции в Госдуме Сергеем Мироновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня закон предусматривает оплату проезда таких граждан к местам отдыха внутри РФ и обратно один раз в два года. Но такие меры не касаются поездок на личном транспорте, а также не компенсируют провоз багажа весом до 30 килограмм.

Депутаты уверены, что пробелы в законе приводят к необоснованным ограничениям прав граждан, получающих соцподдержку от государства. В связи с этим авторы инициативы предлагают уточнить, что пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, могут получать компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха внутри РФ и обратно один раз в два года на любом виде транспорта, кроме такси. Кроме того, авторы инициативы предлагают также распространить компенсацию и на расходы по оплате провоза багажа, весом до 30 килограмм.

Такие нововведения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, отмечают депутаты. Так, по их подсчётам, ожидаемое количество пенсионеров, которые воспользуются личным транспортом для осуществления поездок к месту отдыха и обратно, может составить 14 600 человек. Таким образом, дополнительные расходы федерального бюджета на выплату компенсации составят 252,8 млн рублей.