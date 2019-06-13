Четверг, 13 Июня 2019 года
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Минфин Египта: Суэцкий канал за год принёс рекордные $4,5 млрд

Экономика

Такой показатель является исторически самым высоким, говорится в сообщении министерства

Минфин Египта: Суэцкий канал за год принёс рекордные $4,5 млрд
Иллюстрация: M.government.ru
Суэцкий канал

Каир, 13 июня 2019, 15:06 — REGNUM  12 июня министерство финансов Египта заявило, что Суэцкий канал принес государственной казне в 2018/2019 финансовом году рекордные 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

В заявлении говорится, что министерство не стало включать расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание канала, размеры финансирования инвестиционных планов, расширения и многих других проектов, обслуживающих национальную экономику, в статистику.

Общая выручка от использования Суэцкого канала значительно выросла, достигнув в финансовом 2018/2019 году рекордных 4,5 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов выручки два года назад.

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Зарубежная хроника
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