Shinsegae International открыла свой первый магазин во Вьетнаме

Хошимин, Вьетнам, , 14:34 — REGNUM Южнокорейская компания Shinsegae International откроет свой первый магазин во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания откроет магазин «JAJU» площадью 443 кв. метра в крупнейшем торговом центре AEON Mall, расположенном в районе Тан Пху города Хошимин.

Известно, что причина, по которой Shinsegae International выбрали Вьетнам в качестве первой зарубежной площадки, является высокие темпы роста.

Согласно данным Корейского агентства содействия торговле и инвестициям, в первом полугодии 2018 года темпы экономического роста Вьетнама составили 7,08%.

Известно, что в 2017 году Shinsegae International открыла филиал компании во Вьетнаме, чтобы выйти на вьетнамский рынок.

«Открывая магазин во Вьетнаме мы надеемся распространить корейскую культуру, моду и косметику, набирающих популярность, по всему миру», — сообщили представители компании.