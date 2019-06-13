Уровень инфляции в Египте достиг 13,2%

Каир, , 14:48 — REGNUM Среднегодовой уровень инфляции в Египте вырос в мае на 1%, согласно вышедшему 12 июня ежемесячному отчету Центрального агентства статистики (CAPMAS). Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

В месячном исчислении в мае уровень инфляции вырос на 1% по сравнению с апрелем, говорится в тексте отчета. Среднегодовой уровень инфляции достиг 13,2% в мае по сравнению с 11,5% в том же месяце 2018 года.

В отчете рост инфляции назвали причиной продолжающегося роста потребительских цен, отметив, что цены на фрукты выросли на 18,1%, на красное мясо и птицу выросли на 3,6%, на зерновые и хлеб на 0,7%, на рыбу и морепродукты — на 1,2%, на одежду — на 1,3%.