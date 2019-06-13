Четверг, 13 Июня 2019 года
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Уровень инфляции в Египте достиг 13,2%

Экономика

Рост инфляции назвали в отчете основной причиной продолжающегося роста потребительских цен

Каир, 13 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Среднегодовой уровень инфляции в Египте вырос в мае на 1%, согласно вышедшему 12 июня ежемесячному отчету Центрального агентства статистики (CAPMAS). Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

В месячном исчислении в мае уровень инфляции вырос на 1% по сравнению с апрелем, говорится в тексте отчета. Среднегодовой уровень инфляции достиг 13,2% в мае по сравнению с 11,5% в том же месяце 2018 года.

В отчете рост инфляции назвали причиной продолжающегося роста потребительских цен, отметив, что цены на фрукты выросли на 18,1%, на красное мясо и птицу выросли на 3,6%, на зерновые и хлеб на 0,7%, на рыбу и морепродукты — на 1,2%, на одежду — на 1,3%.

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Зарубежная хроника
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