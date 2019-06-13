Четверг, 13 Июня 2019 года
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Египет наложил $600 тысяч штрафа на телекоммуникационную компанию Vodafone

Экономика

Прекращение оказания услуг связи произошло в преддверии важного священного праздника мусульман

Каир, 13 июня 2019, 16:22 — REGNUM  12 июня Национальный регуляторный орган Египта по телекоммуникациям (НРОТ) заявил, что на компанию Vodafone Egypt был наложен штраф в размере 600 000 долларов за прекращение оказания услуг связи своим клиентам на несколько часов. Об этом сообщает египетское новостное издание Al Ahram.

В официальном заявлении для прессы НРОТ заявил, что наложил штраф на компанию после того, как компания на несколько часов прекратила оказывать услуги связи большому количеству своих клиентов из различных районов страны в преддверии важного исламского праздника Ид аль-Фитр.

Власти подчеркнули необходимость выплаты компенсации пострадавшим клиентам, требуя, чтобы Vodafone предоставила НРОТ механизмы для решения подобных проблем в будущем.

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Зарубежная хроника
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