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Кудрин упрекнул нацпроекты за недостаток гибкости

Экономика

Нужно перенастраивать модели управления и перераспределять ресурсы, полагает глава Счетной палаты

Кудрин упрекнул нацпроекты за недостаток гибкости
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кудрин. Деньги столбиком

Москва, 13 июня 2019, 14:30 — REGNUM  Системе национальных проектов нужна возможность перепроверок и перенастроек для достижения поставленных целей, однако пока ей не хватает гибкости. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью, опубликованном 13 июня порталом «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что современные модели стратегического управления предполагают, что в изменяющихся условиях их нужно постоянно перепроверять и перенастраивать. Для достижения приоритета нужно перераспределять ресурсы, отказываясь от чего-то одного в пользу другого.

«Вот такую гибкость система пока, в том виде, как она сейчас создана, не предполагает», — подчеркнул Кудрин.

В каждом нацпроекте есть цели верхнего уровня и промежуточные показатели, которые можно на время снизить. Такой процесс уже идет, в последние месяцы нацпроекты не раз уточнялись, сказал глава Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимо медленном использовании бюджетных средств для национальных проектов.

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Национальные проекты
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