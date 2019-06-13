Ударит по карману: повышение тарифов за сбор мусора

Москва, , 14:05 — REGNUM Тема с тарифами на твёрдые коммунальные бытовые отходы (ТКО) уже является животрепещущей для многих регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Прежде всего речь идет о регионах Центрального ФО, в которых к повышению цен добавляется и неприятная «нагрузка» в виде «импорта» мусора из Москвы и Московской области», — отметил эксперт.

На этом фоне губернаторы выбирают различные стратегии позиционирования. Кто-то замалчивает проблему, кто-то занимается демагогией (например, публично требует снизить предварительно завышенные и озвученные в СМИ тарифы).

«Что касается повышения тарифов на мусор то это, безусловно, непопулярная мера. Острее всего она стоит в малых и средних городах, население которых зачастую не в состоянии оплачивать эти услуги.

Более того, приход в регионы единого регионального оператора отнюдь далеко не везде улучшили ситуацию. Так что это очередной пример неэффективного и бьющего по карманам рядовых российских граждан решения», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.

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