Четверг, 13 Июня 2019 года
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Компания Kia Motors закрывает свой завод в Китае

Экономика

Причина закрытия завода — резкий спад объема продаж

Яньчэн, Китай, 13 июня 2019, 14:08 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors закрывает свой завод в Китае из-за резкого сокращения объема продаж. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 13 июня представители компании сдали в долгосрочную аренду свой завод в городе Яньчэн (провинция Цзянсу) компании Yueda Group, являющейся акционером совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.

Завод в Яньчэне — первый завод Kia Motors, построенный в Китае в 2002 году совместно с Dongfeng Motor Corporation (25% акций) и Yueda Group (25% акций).

Известно, что о продаже завода в Яньчэне компания объявила в конце мая 2019 года, более 1000 сотрудников были переведены на другие заводы компании.

Как сообщили представители компании, производство автомобилей на заводе в Яньчэне продлится до конца июня, к первой половине 2021 года завод будет переоборудован для производства электромобилей.

В мае 2019 года объем продаж автомобилей в Китае сократился на 12,5%, до 158 200 единиц, однако продажи электромобилей, напротив, увеличились на 1,6%, до 94 тыс. единиц.

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